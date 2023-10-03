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Вышел трейлер киноадаптации спектакля «Планета Максимус» Александра Петрова

Виктория Шанина
Сегодня в 14:00

На ютуб-канале дистрибьютора Central Partnership появился трейлер киноверсии драматического спектакля «Планета Максимус». Режиссером иммерсивной постановки стал Александр Петров.

Спектакль вдохновлен трагической судьбой друга Петрова — Макса. «Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас», — говорится в описании под роликом.

Александр Петров не только стал режиссером спектакля, но и исполнил в нем главную роль. Возлюбленную его персонажа сыграла Екатерина Чаннова.

«Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку», — заявляют в Central Partnership.

Премьера киноадаптации постановки «Планета Максимус» на больших экранах запланирована на 19 октября.

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Александр Петров
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