Вышел трейлер киноадаптации спектакля «Планета Максимус» Александра Петрова

На ютуб-канале дистрибьютора Central Partnership появился трейлер киноверсии драматического спектакля «Планета Максимус». Режиссером иммерсивной постановки стал Александр Петров.
Спектакль вдохновлен трагической судьбой друга Петрова — Макса. «Это история о настоящей любви, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас», — говорится в описании под роликом.
Александр Петров не только стал режиссером спектакля, но и исполнил в нем главную роль. Возлюбленную его персонажа сыграла Екатерина Чаннова.
«Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку», — заявляют в Central Partnership.
Премьера киноадаптации постановки «Планета Максимус» на больших экранах запланирована на 19 октября.