Шойгу: в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

В Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российские войска располагают необходимым числом военных для проведения специальной военной операции, приводит реплику РБК.
Как говорит глава Минобороны, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.
Он добавил, что начавшаяся 1 октября призывная кампания идет в плановом порядке. «В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — отметил он.
Об отсутствии необходимости проведения новых волн мобилизации власти уже говорили неоднократно. В середине июня эту мысль высказал Владимир Путин. По его данным, тогда с января на службу были приняты 156 тыс. контрактников. В середине сентября эта цифра выросла до 300 тыс. новых солдат.
Частичная мобилизация была объявлена президентом 21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине. Тогда планировали призвать 300 тыс. человек. Шойгу объявил ее окончание в октябре того же года.