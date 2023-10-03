Шойгу: в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

Он добавил, что начавшаяся 1 октября призывная кампания идет в плановом порядке. «В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 130 тыс. человек. Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут», — отметил он.