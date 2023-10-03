Аня Тейлор-Джой вышла замуж за Малкольма МакРея

Аня Тейлор-Джой и музыкант Малколм МакРей обручились в Венеции, сообщает Daily Mail и публикует фотографии со свадьбы.
На изображениях с торжества Тейлор-Джой можно увидеть стоящей на балконе в длинной фате и платье Dior, украшенном цветочными украшениями и птицей.
Пара сыграла свадьбу в историческом палаццо Пизани-Моретта и отпраздновала это событие с друзьями и родственниками на приеме. В числе приглашенных на церемонию были Майлс Теллер, Джулия Гарнер, Кара Делевинь, Николас Холт и Эван Росс
В начале этого года дуэт был замечен во время тура по местам проведения свадеб в Италии, отмечает The Daily Mail.
Тейлор-Джой впервые встретилась с МакРеем на премьере сериала «Ход королевы» в марте 2021 года. Вскоре после знакомства музыкант написал для актрисы песню и поделился в роликами, на которых он ее исполняет.
«Я написал эту песню для Ани через два дня после знакомства с ней. Она называется „Очень хочу увидеть тебя снова“», — пояснил он в своих соцсетях.
Через месяц после этого Тейлор-Джой упомянула о своем партнере в интервью журналу Elle. «Мой партнер только что вернулся с работы, перевез всю свою технику в место, где мы бы могли провести карантин», — сказала она.
В апреле прошлого года звезда «Варяга» призналась британскому Vogue, что чувствует себя комфортно рядом с МакРеем. «Наконец-то я нашла человека, который с удовольствием тихо посидит со мной, пока я читаю», — поведала она журналу.
«На днях я сказала своему партнеру, что он мое хобби. Я отношусь к книгам как к чему-то очень важному в жизни. Ему это нравится, потому что он сам такой же. Нам по сути одновременно и 7, и 80 лет», — добавила она.
Также Тейлор-Джой рассказала журналистам, что предпочитает быть в отношениях, а не ходить по свиданиям. «Я плохо переношу свидания и очень рада, что они мне не нравятся. Постоянно слышу истории от своих друзей и думаю: „Боже, я бы так не смогла“», — сказала она.