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В Индии врачи обнаружили 60 разных предметов в желудке мужчины

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:36

В Индии врачи извлекли из желудка 35-летнего мужчины 60 различных предметов. Об этом сообщил New York Post.

Пациент пришел к медикам с болями в животе, которые продолжались в течение двух лет. Врачи отправили мужчину, у которого также наблюдалась высокая температура, на рентген.

«При проведении рентгена мы обнаружили медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники и множество других предметов внутри желудка», — сказал директор больницы Моги — Аджмер Сингх Калра.

Выяснилось, что мужчина страдает пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором люди испытывают непреодолимое желание поедать несъедобные вещи. При этом близкие пациента не знали о его проблеме.

Мужчине потребовалась операция по извлечению предметов. Она продлилась три часа. «Поскольку он ел острые предметы, у него были серьезные раны в желудке», — рассказал Калра.

Операция прошла успешно, однако состояние пациента все еще оценивается как критическое. Он пока подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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