«Аэрофлот» начал компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Теперь мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в качестве дополнения к уже существующим мерам компенсации, установленным законодательством.
За задержку рейса от 2 до 4 часов пассажир получит 2000 миль, от 4 до 8 часов — 3000 миль, а за более чем 8 часов авиакомпания подарит 4000 миль.
Если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам придется зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой «Задержка рейса».
«Дополнительная компенсация за задержку рейса милями „Аэрофлот Бонус“ — очередная мера авиакомпании, которая позволяет повысить уровень сервиса и лояльности наших пассажиров. „Аэрофлот“ традиционно лидирует в рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний России и мира. Нововведение позволит нам увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также станет стимулом для нас — поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.