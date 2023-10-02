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«Аэрофлот» начал компенсировать задержку рейсов милями

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:23

«Аэрофлот» начал компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Теперь мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в качестве дополнения к уже существующим мерам компенсации, установленным законодательством.

За задержку рейса от 2 до 4 часов пассажир получит 2000 миль, от 4 до 8 часов — 3000 миль, а за более чем 8 часов авиакомпания подарит 4000 миль.

Если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам придется зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой «Задержка рейса».

«Дополнительная компенсация за задержку рейса милями „Аэрофлот Бонус“ — очередная мера авиакомпании, которая позволяет повысить уровень сервиса и лояльности наших пассажиров. „Аэрофлот“ традиционно лидирует в рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний России и мира. Нововведение позволит нам увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также станет стимулом для нас — поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

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