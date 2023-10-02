«Аэрофлот» начал компенсировать задержку рейсов милями

«Дополнительная компенсация за задержку рейса милями „Аэрофлот Бонус“ — очередная мера авиакомпании, которая позволяет повысить уровень сервиса и лояльности наших пассажиров. „Аэрофлот“ традиционно лидирует в рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний России и мира. Нововведение позволит нам увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также станет стимулом для нас — поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.