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Казахстан запретил въезд иностранцам, критикующим республику

Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

Власти Казахстана начали ограничивать въезд иностранцам, которые негативно высказываются о республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Айбека Смадиярова.

По его словам, министерство ведет список граждан других стран, которые критикуют Казахстан. Именно им и запрещается въезд.

«Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», — сказал Смадияров.

Подобный список, по его мнению, есть у каждой страны.

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Айбек Смадияров
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