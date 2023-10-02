Казахстан запретил въезд иностранцам, критикующим республику

Власти Казахстана начали ограничивать въезд иностранцам, которые негативно высказываются о республике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Айбека Смадиярова.
По его словам, министерство ведет список граждан других стран, которые критикуют Казахстан. Именно им и запрещается въезд.
«Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», — сказал Смадияров.
Подобный список, по его мнению, есть у каждой страны.
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