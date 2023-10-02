В Москве появится новый событийно-гастрономический центр

Кроме гастрономического центра, на территории мастерских появятся спортивно-термальный комплекс и детский сад, а в непосредственной близости — шопинг-аллея с корнерами российских дизайнеров. Исторические здания будут достроены исключительно за счет светопрозрачных конструкций, которые не нарушат их облик.