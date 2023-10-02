В Москве появится новый событийно-гастрономический центр

В бывших вагоноремонтных мастерских на Пресненском Валу в Москве откроется новый событийно-гастрономический центр. Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на девелоперскую компанию Forma (входит в ГК «ПИК»), которая занимается реставрацией зданий.
Кроме гастрономического центра, на территории мастерских появятся спортивно-термальный комплекс и детский сад, а в непосредственной близости — шопинг-аллея с корнерами российских дизайнеров. Исторические здания будут достроены исключительно за счет светопрозрачных конструкций, которые не нарушат их облик.
Бывшие вагоноремонтные мастерские станут частью жилого квартала Republic, постройкой которого занимается Forma. Квартал будет состоять из 11 башен высотой до 45 этажей, одна из которых станет офисной.
Общая площадь проекта составляет 390 тыс. квадратных метров, из которой жилой площади — 178 тыс. квадратных метров, коммерческой — 22 тыс., офисной — 40 тыс. плюс общественные пространства на 65 тыс. «квадратов».
Над архитектурной концепцией проекта работали шесть бюро — британские Steve Brown Architecture, SimpsonHaugh и John McAslan+Partners, российские Meganom и Wall, швейцарский архитектор Max Dudler. Объединил их концепции в единый ансамбль российский архитектор Юрий Григорян. Ввод первой очереди намечен на 2025 год, завершить проект планируют к 2030-му.