Джулия Робертс и Итан Хоук в тизере-трейлере фильма «Оставь мир позади»

Netflix опубликовал тизер-трейлер психологического триллера «Оставь мир позади». Его премьера состоится 8 декабря.
Ролик начинается с того, что Аманда и ее муж Клей открывают двери гражданину Г.Х. и его супруге. Мужчина приходит с предупреждением об отключении электричества, утверждая, что в этом есть что‑то большее. Вскоре после его слов по телевизору появляется сообщение о масштабной кибератаке на США.
«Оставь мир позади» — адаптация одноименного романа Румаана Алама, вышедшего в 2020 году. Сюжет рассказывает о семье, отдыхающей на Лонг-Айленде, когда к ним неожиданно приходят двое незнакомцев и сообщают о таинственном отключении электричества. Ситуация быстро ухудшается, мир начинает рушиться, и двум семьям приходится пытаться выживать вместе.
В ленте сыграли Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али, Кевин Бейкон, Миха’ла Херролд, Райан Кира Армстронг и Чарли Эванс. Режиссером и сценаристом ленты выступил Сэм Эсмейл, создатель «Мистера Робота». Продюсерами стали Робертс, Чед Гамильтон, Лиза Гиллан, Мариса Йерес Гилл, а также Алам и Эсмейл.