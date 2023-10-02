Джулия Робертс и Итан Хоук в тизере-трейлере фильма «Оставь мир позади»

Ролик начинается с того, что Аманда и ее муж Клей открывают двери гражданину Г.Х. и его супруге. Мужчина приходит с предупреждением об отключении электричества, утверждая, что в этом есть что‑то большее. Вскоре после его слов по телевизору появляется сообщение о масштабной кибератаке на США.