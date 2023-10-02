Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом состоится до 2030 года. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Он отметил, что госкорпорация намерена ввести в эксплуатацию магистраль как можно быстрее. Потому что «это улучшает финансовые показатели проекта».
Время в пути составит 2 часа 15 минут. А проезд по ВСМ будет стоить чуть дороже, чем на «Сапсане», который идет почти 4 часа.
ВСМ рассчитана на поезда, которые движутся со скоростью 200–400 километров в час. На данный момент в России нет таких дорог, магистраль по маршруту Москва — Петербург станет первой.
Вместе с тем РЖД рассчитывает построить скоростные магистрали из Москвы в Казань, Адлер, Минск и некоторые уральские регионы. Их запуск должен состояться до 2043 года.