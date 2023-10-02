«Один из величайших игроков в мире»: вышел первый трейлер документалки о Месси от Apple TV+

Apple TV+ показал первый трейлер документального сериала «Messi Meets America» о Лионеле Месси. Его премьера состоится 11 октября.
В видео показаны закулисные кадры с футболистом и его новой «семьей» — американским клубом «Интер Майами». «Это один из величайших игроков в мире», — говори Дэвид Бекхэм об аргентинском коллеге.
Проект рассказывает о погружении Месси в Америку, удивительном пути и трансформации футбольного клуба, а также о том, какое влияние спортсмен оказывает на футбол в Северной Америке по мере того, как «Месси-мания» охватывает весь континент.
«Я очень счастлив, приехав в Майами и примкнув к такой замечательной группе людей и организации. Я присоединяюсь с желанием соревноваться, побеждать и помогать клубу продолжать расти. Я также думаю, что мы действительно повеселимся, хорошо проведем время и что произойдут очень особенные вещи», — цитирует Apple TV+ Месси.
Исполнительными продюсерами шестисерийного сериала являются Тим Пасторе («Джейн»), Мэтт Реннер («Фри-соло»), а также Патрик Миллинг-Смит и Брайан Кармоди.
Новый сериал станет частью ранее анонсированного документального фильма от Smuggler Entertainment, в котором семикратный обладатель «Золотого мяча» рассказывает о своей сенсационной карьере, включая пять выступлений на чемпионате мира по футболу и победу на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.