«Один из величайших игроков в мире»: вышел первый трейлер документалки о Месси от Apple TV+

«Я очень счастлив, приехав в Майами и примкнув к такой замечательной группе людей и организации. Я присоединяюсь с желанием соревноваться, побеждать и помогать клубу продолжать расти. Я также думаю, что мы действительно повеселимся, хорошо проведем время и что произойдут очень особенные вещи», — цитирует Apple TV+ Месси.