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Илон Маск опубликовал мем про Зеленского и получил дозу хейта

Виктория Шанина
Сегодня в 11:18

Владелец X (ранее Twitter) Илон Маск опубликовал в своем аккаунте мем с украинским президентом Владимиром Зеленским. И если обычно под твитами бизнесмена набирается 5–10 тыс. комментариев, то в этот раз их было оставлено более 24 тыс.

«Когда прошло пять минут, а вы не попросили миллиард долларов помощи», — написано на изображении.

Пользователи пишут в комментариях, что твит Маска может быть пророссийской пропагандой, а также называют бизнесмена отвратительным человеком, который купил Twitter, чтобы запугивать людей.

Мем Илон Маск сделал не сам. Оригинальная картинка появилась еще в 2014 году и изначально гуляла по интернету как мем «Напряженный парень с венами на лице». Версия с Зеленским существует как минимум год — еще в мае 2022-го ее публиковал портал Know Your Meme.

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Илон МаскВладимир Зеленский
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