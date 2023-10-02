Илон Маск опубликовал мем про Зеленского и получил дозу хейта

Владелец X (ранее Twitter) Илон Маск опубликовал в своем аккаунте мем с украинским президентом Владимиром Зеленским. И если обычно под твитами бизнесмена набирается 5–10 тыс. комментариев, то в этот раз их было оставлено более 24 тыс.
«Когда прошло пять минут, а вы не попросили миллиард долларов помощи», — написано на изображении.
Пользователи пишут в комментариях, что твит Маска может быть пророссийской пропагандой, а также называют бизнесмена отвратительным человеком, который купил Twitter, чтобы запугивать людей.
Мем Илон Маск сделал не сам. Оригинальная картинка появилась еще в 2014 году и изначально гуляла по интернету как мем «Напряженный парень с венами на лице». Версия с Зеленским существует как минимум год — еще в мае 2022-го ее публиковал портал Know Your Meme.