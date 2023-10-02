Илон Маск опубликовал мем про Зеленского и получил дозу хейта

Мем Илон Маск сделал не сам. Оригинальная картинка появилась еще в 2014 году и изначально гуляла по интернету как мем «Напряженный парень с венами на лице». Версия с Зеленским существует как минимум год — еще в мае 2022-го ее публиковал портал Know Your Meme.