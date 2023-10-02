В Японии разработали подушку со встроенным будильником для сна в офисе

Японская компания Atex Co, которая занимается медицинским оборудованием и постельными принадлежностями, разработала подушку Gogo no Makura для сна в офисе. Об этом сообщает The Times.
43-летняя Нацуки Сато, которая отвечала за разработку изделия, заинтересовалась коллегами, дремлющими на работе, облокотившись на стол. В ходе исследований она обнаружила, что во многих случаях сон в такой позе вызывает напряжение в плечах и других частях тела, что приводит к онемению рук и других областей.
В свою очередь подушка, выполненная по мотивам массажных кушеток, поддерживает голову и остальные части тела. Она также имеет отверстие в центре, что облегчает дыхание.
Угол наклона Gogo no Makura можно регулировать на трех плоскостях, а еще на подушке можно установить таймер до 60 минут, который мягко разбудит человека вибрацией.
Подушка поступит в продажу с 15 октября. Ее стоимость составит 8800 иен (или около 5700 рублей).