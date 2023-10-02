В Японии разработали подушку со встроенным будильником для сна в офисе

43-летняя Нацуки Сато, которая отвечала за разработку изделия, заинтересовалась коллегами, дремлющими на работе, облокотившись на стол. В ходе исследований она обнаружила, что во многих случаях сон в такой позе вызывает напряжение в плечах и других частях тела, что приводит к онемению рук и других областей.