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В Японии разработали подушку со встроенным будильником для сна в офисе

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:05

Японская компания Atex Co, которая занимается медицинским оборудованием и постельными принадлежностями, разработала подушку Gogo no Makura для сна в офисе. Об этом сообщает The Times.

43-летняя Нацуки Сато, которая отвечала за разработку изделия, заинтересовалась коллегами, дремлющими на работе, облокотившись на стол. В ходе исследований она обнаружила, что во многих случаях сон в такой позе вызывает напряжение в плечах и других частях тела, что приводит к онемению рук и других областей.

В свою очередь подушка, выполненная по мотивам массажных кушеток, поддерживает голову и остальные части тела. Она также имеет отверстие в центре, что облегчает дыхание.

Угол наклона Gogo no Makura можно регулировать на трех плоскостях, а еще на подушке можно установить таймер до 60 минут, который мягко разбудит человека вибрацией.

© Изображение: atex-net.co
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© Изображение: atex-net.co
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Подушка поступит в продажу с 15 октября. Ее стоимость составит 8800 иен (или около 5700 рублей).

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