«Губку Боба» продлили на пятнадцатый сезон

Nickelodeon продлил свой хитовый сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» на пятнадцатый сезон. Об этом сообщает Variety.
В продолжении мультсериала будет 26 эпизодов. Всего с момента запуска в 1999 году шоу насчитывает 345 эпизодов.
К озвучке персонажей вновь вернутся Том Кенни (Губка Боб), Билл Фагербакки (Патрик), Роджер Бампасс (Сквидвард), Клэнси Браун (Мистер Крабс), Кэролин Лоуренс (Сэнди) и Даг Лоуренс, также более известный как Мистер Лоуренс (Планктон).
В течение 21 года подряд «Губка Боб» был самым просматриваемым мультсериалом в истории Paramount. Помимо флагманского сериала, на Nickelodeon выходят «Шоу Патрика Стара» и «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба».
«Губку Боба Квадратные Штаны» создал Стивен Хилленберг, который скончался в 2018 году. Действие мультсериала разворачивается на дне Тихого океана в вымышленном городке Бикини Боттом.