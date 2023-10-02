Реклама
Новости

«Губку Боба» продлили на пятнадцатый сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:57

Nickelodeon продлил свой хитовый сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» на пятнадцатый сезон. Об этом сообщает Variety.

В продолжении мультсериала будет 26 эпизодов. Всего с момента запуска в 1999 году шоу насчитывает 345 эпизодов.

К озвучке персонажей вновь вернутся Том Кенни (Губка Боб), Билл Фагербакки (Патрик), Роджер Бампасс (Сквидвард), Клэнси Браун (Мистер Крабс), Кэролин Лоуренс (Сэнди) и Даг Лоуренс, также более известный как Мистер Лоуренс (Планктон).

В течение 21 года подряд «Губка Боб» был самым просматриваемым мультсериалом в истории Paramount. Помимо флагманского сериала, на Nickelodeon выходят «Шоу Патрика Стара» и «Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба».

«Губку Боба Квадратные Штаны» создал Стивен Хилленберг, который скончался в 2018 году. Действие мультсериала разворачивается на дне Тихого океана в вымышленном городке Бикини Боттом.

расскажите друзьям
люди
Клэнси БраунСтивен Хилленберг
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»