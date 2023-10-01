Энциклопедии, пение в магазинах и фейки: как выглядела жизнь до интернета

Пользовательница тиктока спросила, как где люди брали информацию до появления интернета. В ответ пользователи рассказали об энциклопедиях, картах и том, как напевали песни в магазинах с пластинками.
22 сентября тиктокерка и юмористка Сара Адельман выложила ролик и обратилась к «людям в возрасте». «Окей, искренний вопрос к людям в возрасте, что вы делали раньше, когда не могли просто загуглить любой вопрос?» — начинается её видео. В подписи к ролику она добавила, что родилась в 1997 году.
«Вот вы увидели человека и решили: „О, он похож на этого актера, не помню, как его зовут?“. И никто из ваших друзей этого актера не знает. Вы бы пошли за этим в библиотеку?» — приводит она пример.
Далее она поинтересовалась, как люди находили места до появления карт Google и аналогичных приложений. «Как вы жили с тем, что не можете что‑то мгновенно узнать? Пожалуйста, расскажите, потому что я искренне не понимаю, как бы я выжила», — попросила она,
Видеоролик Адельман набрал более 400 тыс. просмотров и вызвал дискуссию среди десятков тысяч комментаторов. Многие из них предлагали свои варианты и объяснения того, как выглядела жизнь до появления Интернета.
Несколько пользователей откликнулись на просьбу Адельман ответными роликами. В одном из них пользовательница @northomahacat_lady говорит, что сейчас гораздо проще найти информацию. Её реплика набрала более 21 тыс. просмотров.
Женщина говорит, что родилась в 1966 году. По воспоминаниям из её детства, в поиске ответа на любой вопрос мама предлагала ей открыть к словарь или энциклопедию. Автор видео также отметила, что раньше полагалась на других людей, которых считала экспертами в различных областях, и обращалась к ним с расспросами.
Ещё она рассказала, что часто пользовалась бумажными картами, а также спрашивала дорогу, если не знала, куда идти. Иногда ей приходилось звонить друзьям из телефона-автомата, когда она не могла найти путь, поскольку сотового телефона не было.
Другой пользователь, @tiktoksully, ответил Адельман, что до появления Интернета мог «просто согласиться с тем, что не знает ответ», и это, по его мнению, совершенно нормально.
«Иногда мог найтись кто‑то старший и мог что‑то подсказать, но в остальных случаях мы просто не знали. Мне кажется, что сейчас, с развитием технологий и Интернета, можно сделать все, что угодно, найти все, что угодно, и это делает людей зависимыми от него. Теперь людям не нужно учиться», — говорит мужчина в ролике.