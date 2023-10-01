Энциклопедии, пение в магазинах и фейки: как выглядела жизнь до интернета

«Иногда мог найтись кто‑то старший и мог что‑то подсказать, но в остальных случаях мы просто не знали. Мне кажется, что сейчас, с развитием технологий и Интернета, можно сделать все, что угодно, найти все, что угодно, и это делает людей зависимыми от него. Теперь людям не нужно учиться», — говорит мужчина в ролике.