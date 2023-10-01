Актеры из «Школы рока» рассказали, что после выхода фильма столкнулись со школьным буллингом

«После фильма сверстники относились ко мне как парню-гею, а я в то время даже не знал, что это такое. Я просто был самим собой и хотел веселиться.

Я прошел через все это, типа «я гей, поэтому надо мной издеваются», что, к сожалению, случалось со многими из нас. Но я стал лучше прислушиваться к себе благодаря детству и работе над «Школой рока», — считает Фальдуто