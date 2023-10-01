Актеры из «Школы рока» рассказали, что после выхода фильма столкнулись со школьным буллингом

Журнал Rolling Stone провел интервью с участниками комедии «Школа рока» в честь 20-летия со дня релиза фильма Ричарда Линклейтера. Сразу несколько актеров из рассказали о столкновении со школьными хулиганами сразу после выхода картины на экраны.
Джои Гейдос-младший, сыгравший в фильме роль гитариста Зака Мунхэма, говорит, что возвращение из Нью-Йорка в скромную провинциальную школу далось очень нелегко. «Когда начался учебный год, на меня смотрели, будто я стал на трехголовым уродом. Я приехал в довольно захудалый городок за пределами Детройта с кучей впечатлений. На меня смотрели как на полного чудака, и это было тяжело».
«Помню, как в старших классах я пошел на футбольный матч, и там какая‑то девочка постарше ударила меня по лицу, потому что «ну ты глянь на этого придурка из фильма». Люди думали, что я на самом деле похож на своего персонажа», — добавил он.
О похожем опыте поведала Вероника Аффлербах. Ей досталась героиня Элени, характер которой можно описать словом «групи»: «Когда я вернулась домой после съемок, я решила, что больше никогда не буду играть. Потому что дети жестоки».
«Мои родители хотели вложить денег и поэтому купили мне дом. Сверстники что‑то заподозрили и стали спрашивать: «А что еще ты сделала, чтобы заработать столько денег? Тебе не могли их дать за пару реплик в фильме. Ты же массовка». Теперь я жалею, что отказалась от шанса увидеть, куда карьера могла меня привести», — вспоминает девушка.
Ривка Рейес играла басистку Кэтти и после роли столкнулась с издевательствами в школе. В прошлых интервью она делилась, как сверстники часто называли ее по имени героини, кричали ей цитаты из фильма, брали автографы и рвали его у нее на глазах, а взрослые мужчины нашли в школьнице объект для сексуальных фантазий.
«Наверное, следующие 10 лет я была сильно психически нездорова и пробовала всё, лишь бы не чувствовать ничего. Последние пять лет я бросила употреблять алкоголь и наркотики, заново осваиваю киноиндустрию, комедию, сценарное дело и все остальное. Это намного проще, когда на пути меня, моего настоящего «я», не стоит ничего лишнего», — признается актриса журналистам RS.
Брайана Фальдуто взяли на роль модельера группы, Билли. Его персонаж по прозвищу Модные Штаны отличался своей эпатажностью. Ричард Линклейтер искал на его место кого‑то женственного: «Я подумал, что это было бы очень оригинально. Даже на кастинге Брайана его родителями я сказал: «Не уверен, знаете ли вы, ребята, но молодой Брайан — гей». Они не стали возражать. Показалось, что так оно и есть».
«После фильма сверстники относились ко мне как парню-гею, а я в то время даже не знал, что это такое. Я просто был самим собой и хотел веселиться.
Я прошел через все это, типа «я гей, поэтому надо мной издеваются», что, к сожалению, случалось со многими из нас. Но я стал лучше прислушиваться к себе благодаря детству и работе над «Школой рока», — считает Фальдуто
Комедия c Джеком Блэком стала хитом проката 2003 года, собрав по всему миру 131 млн. долларов, и считается комедийной классикой.