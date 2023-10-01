В Тверской области бюст Сталина установили на территории комплекса памяти жертв репрессий

В мемориальном комплексе «Медное» установили бюст Сталина, обратил внимание аспирант Высшей школы экономики и автор телеграм-канала «Вестник конспирологии» Даниил Корпусов.
Рядом висит табличка, что открытие выставки назначено на 19 октября. Кроме памятника Сталину на ней представлены бюсты Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова. «Весь советский пантеон палачей и убийц», — подытоживает Корпусов.
«Вместо того чтобы в эти тяжелые времена одуматься, покаяться и наконец вспомнить о ценности человека, память забалтывается. В углу территории мемориала уже много лет находится уголок Юнармии со стрельбищем, для пущего символизма. Проводятся мероприятия типа „Международный день дружбы“ и прочие праздники варенья», — продолжается его пост.
В «Медном» захоронены останки 5000 жертв большого террора и 6000 расстрелянных польских военнопленных. Комплекс является филиалом Государственного центрального музея современной истории России.
В комментарии телеграм-каналу «Подъем» руководитель комплекса Александр Чуносов заявил, что памятники установлены не для прославления советских лидеров, а для лучшей репрезентации эпохи репрессий.
«Первым идет Киров, с убийства которого начались массовые репрессии. Потом Сталин, потом уже все остальные. Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую‑то? Все логично, все понятно», — объясняет он.
«Определенные лица стараются однобоко как‑то подать, даже не понимая, о чем идет речь. Но мы можем понимать смыслы. Если наш мемориальный комплекс посвящен времени массовых репрессий, что, люди сами себя репрессировали?» — добавил руководитель.
Чуносов напомнил, что в экспозиции мемориала уже долгое время представлен портрет Сталина, и раньше это никого не беспокоило: «Портрет Сталина висит в основной экспозиции постоянно уже 23 года в зале, который называется „Постановили расстрелять“ и где рассказывается о судьбах репрессированных. Вопросов же ни у кого по этому поводу не возникало. Это эпоха, это лица, это люди».