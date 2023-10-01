В Тверской области бюст Сталина установили на территории комплекса памяти жертв репрессий

Чуносов напомнил, что в экспозиции мемориала уже долгое время представлен портрет Сталина, и раньше это никого не беспокоило: «Портрет Сталина висит в основной экспозиции постоянно уже 23 года в зале, который называется „Постановили расстрелять“ и где рассказывается о судьбах репрессированных. Вопросов же ни у кого по этому поводу не возникало. Это эпоха, это лица, это люди».