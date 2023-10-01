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В Воркуте разрушили железобетонную стелу узников ГУЛАГ. Полиция объяснила это погодой

Максим Саблин
Сегодня в 13:00

В Воркуте разрушили железобетонную стелу в память узников ГУЛАГа, сообщило отделение партии ЛДПР в республике Коми, внимание на их пост обратил телеграм-канал Astra.

Инцидент случился ещё в июле этого года. Как пишут представители партии, предположительно неизвестные разрушили бетонное основание, а затем срезали крепежную арматуру этого памятника репрессированным гражданам Польши и других стран.

На стеле также есть надпись: «Пусть из страданий поляков и русских в лагерях ГУЛАГа вырастет взаимопонимание и дружба наших народов».

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Памятник был установлен по инициативе польского совета лагерников и творческого производственного центра «Мемориал» Воркуты в конце 1990-х годов, добавляют в паблике партии. Средства на установку выделили Польский совет охраны памяти жертв политических репрессий, Польский совет лагерников, администрация и предприятия Воркуты, уточняют представители ЛДПР.

«Акт дикого вандализма и действий направленных на разжигание вражды и ненависти! Чем эти нелюди, сделавшие это, отличаются от тех кто творит подобное на Западе?!», — возмущается депутат городского округа Воркуты Александр Кузь.

В конце августа он получил отказ полиции в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления». По оценке МВД, на стеле нет следов постороннего воздействия, а конструкция упала из‑за «погодных факторов, исключающих участие человека».

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ЛДПРМемориал
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