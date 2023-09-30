Marvel начала поиск сценаристов для фильма о Людях Икс

Вселенная «Людей Икс» была самой популярной и прибыльной среди франшиз Marvel, принадлежавших компании Fox. Всего в серии вышли семь фильмов, а также успешный спин-офф «Росомаха» с двумя собственными сиквелами. Однако после разочаровывающего выхода «Темного Феникса» в 2019 году «Люди Икс» нуждались в обновлении, которое до сих пор так и не случилось.