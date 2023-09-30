Marvel начала поиск сценаристов для фильма о Людях Икс

Marvel приступила к разработке фильма про Людей Икс, узнало издание Deadline. Сейчас компания находится в поиске сценариста и планирует выслушать их питчи.
Осенью Marvel назначит встречи с возможными авторами сценариев для будущего боевика, говорят источники издания. Инсайдеры добавляют, что спешки с назначением нет, так как дата выхода фильма еще не определена и решение, скорее всего, будет принято в 2024 году.
Вселенная «Людей Икс» была самой популярной и прибыльной среди франшиз Marvel, принадлежавших компании Fox. Всего в серии вышли семь фильмов, а также успешный спин-офф «Росомаха» с двумя собственными сиквелами. Однако после разочаровывающего выхода «Темного Феникса» в 2019 году «Люди Икс» нуждались в обновлении, которое до сих пор так и не случилось.
Президент Marvel Studios Кевин Файги стал курировать процесс разработки возвращения мутантов на экран после поглощения Fox корпорацией Disney. Однако он не торопит процесс, так как многие другие проекты находятся на более поздних стадиях разработки.
Тем не менее, Marvel не перестает намекать на появление команды профессора Ксавье в собственной киновселенной. В частности, отсылки на новую команду супергероев появляются в «ВандаВижн», а в конце сериала «Мисс Марвел» главная героиня узнает о собственной врожденной мутации. Последняя сцена, вероятнее всего, предвещает появление мутантов со сверхспособностями, из которых состоит команда Людей Икс.