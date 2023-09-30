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Из‑за наводнения морской лев сбежал из зоопарка Нью-Йорка

Максим Саблин
Сегодня в 09:50

В пятницу самка морского льва по кличке Салли сбежала из своего бассейна в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка, пишет The New York Times. Она ненадолго выплыла на свободу, когда территорию зоопарка затопило проливным дождем.

Работники следили за передвижениями Салли, пока она исследовала территорию вокруг вольера, а затем присоединилась к двум другим морским львам в бассейне, сказал , сотрудник отдела зоопарков и аквариумов Общества охраны дикой природы Джим Бреени. Его ведомство следит за четырьмя городскими зоопарка и городским аквариумом

К 15 часам вода в зоопарке спала, никто из животных не покинул своих вольеры, добавил Бреени. Никто из сотрудников не подвергся опасности во время шторма, а другие зоопарки были закрыты, чтобы сотрудники могли обеспечить безопасность животных.

Рекордные по силе дожди обрушились в пятницу на Нью-Йорк и прилегающие районы. Всего за три часа выпала месячная норма осадков. В городе возник паводок: затоплены оказались основные магистрали, были закрыты 10 линий метро и 3 основные линии электричек, аэропорты откладывали рейсы. Одну школу пришлось эвакуировать из‑за подтопления.

Губернатор штата Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение, призвав жителей городов не покидать дома, а жителей подвальных этажей — готовиться к худшему.

По мнению ученых, пишет CNN, такое большое количество осадков является симптомом изменения климата: более теплая атмосфера действует как губка, впитывая в себя все больше водяного пара, а затем выплескивая его интенсивными потоками, которые могут легко преодолеть устаревшие средства защиты от наводнений.

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