Из‑за наводнения морской лев сбежал из зоопарка Нью-Йорка

По мнению ученых, пишет CNN, такое большое количество осадков является симптомом изменения климата: более теплая атмосфера действует как губка, впитывая в себя все больше водяного пара, а затем выплескивая его интенсивными потоками, которые могут легко преодолеть устаревшие средства защиты от наводнений.