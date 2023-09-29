В сети появился тизер-трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклейджом и Элайджей Вудом

На ютуб-канале IGN опубликовали тизер-трейлер комедии «Токсичный мститель», главные роли в которой исполнили Питер Динклейдж («Игра престолов», «Сирано») и Элайджа Вуд («Властелин колец», «Шершни»).
Картина станет ремейком одноименной ленты 1984 года. Тизер фильма оформлен в стиле тех лет: в нем кадры новостных программ перемежаются с фрагментами рекламных роликов, как если бы кто‑то переключал каналы телевизора.
Во второй половине трейлера телевизионная нарезка прерывается, и на экране оказывается закусочная, захваченная бандитами. В нее врывается таинственный герой с зеленым жезлом — он расправляется с преступниками.
В новостях героя, который похож скорее на монстра, называют «токсичным мстителем». «Так его зовут дети. Я думаю, это хорошо», — заявляет телеведущая.
Синопсис картины рассказывает, что «мстителем» в фильме стал обычный уборщик Уинстон Гуз из‑за несчастного случая с токсичными веществами. Мужчина приобрел сверхчеловеческую силу, а его оружием-жезлом стала светящаяся швабра.
Уинстону предстоит сражаться с самим временем, чтобы спасти своего сына, а также пытаться остановить безжалостного корпоративного тирана, задумавшего использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи.
Главную роль в фильме сыграл Динклейдж. Помимо него и Вуда, в картине снялись Джейком Тремблей, Тейлор Пейдж, Джулия Дэвис, Джонни Койн и Кевин Бэкон. Режиссером ленты выступил Мейкон Блэр.
Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами ремейка.