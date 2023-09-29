Четвертый сезон «Эмили в Париже» начнут снимать во французской столице в начале 2024 года

Четвертый сезон сериала «Эмили в Париже» начнут снимать в начале 2024 года. Съемки должны завершиться до начала Олимпийских игр во французской столице, сообщил Variety.
Изначально планировалось, что новые эпизоды шоу снимут на киностудии Cité du Cinema, где шла работа над предыдущими тремя сезонами. Однако студии заняты с середины ноября 2023 года в связи с подготовкой к Олимпиаде.
Поэтому съемки перенесли на студию Monjoie. Кроме того, часть сцен будут сняты на натурных съемках прямо на улицах Парижа. В январе в городе также начнут снимать сериал «Этуаль» — его выпустит стриминговый сервис Amazon Prime.
2024 год окажется непростым для кинематографистов, снимающих в Париже. С начала марта в городе ограничат доступ к некоторым районам вокруг площади Согласия и Трокадеро, в июня по сентябрь в столице Франции вовсе будут запрещены все съемки.
По словам главы организации Mission Cinema, которая координирует съемки в Париже, Мишеля Гомеса, многие знаковые места в городе уже забронированы под съемки в начале года. Среди них — Пале-Рояль и Лувр.
«В период с 2016 по 2022 год количество съемок в Париже вдвоилось из‑за продкуции стримеров и числа выпускаемых сериалов. И если фильм снимают в Париже за 20 дней, сериал требует шести месяцев, так что это гораздо больший масштаб», — сказал Гомес.
Он отметил, что к съемкам «Эмили в Париже» привлекут от 100 до 150 членов съемочной группы. Действие нового сезона развернется не только в Париже, но и в Риме. Отправится ли съемочная команда в Рим и когда это случится, неизвестно.