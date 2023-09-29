Жители Первоуральска пожаловались на плохую воду. Чиновник в ответ предложил им перечитать «Маугли»

Смирнов напомнил комментатору, что цена водопроводной воды в Первоуральске составляет «около 3 копеек за литр» и предложил сравнить её со стоимостью питьевой водой в магазине. «Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — добавил министр.