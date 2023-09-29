Жители Первоуральска пожаловались на плохую воду. Чиновник в ответ предложил им перечитать «Маугли»

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предложил жителям Первоуральска перечитать «Маугли» в ответ на их жалобы на грязную водопроводную воду.
18 сентября на своей странице Вконтакте он напомнил жителям о Всемирном дне мониторинга качества воды и поделился, что качественной питьевой водой обеспечены 88% россиян и 94% городских жителей.
В одном из комментариев житель Первоуральска предложил чиновнику приехать вобластной город «попить водички» из кранов, пообещал сварить ему пельмени и налить чай из этой воды.
«Советую перечитать книгу „Маугли“. Там во время несчастья — засухи, даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске — пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление», — ответил Смирнов.
Пользователь ответил министру, что живет не в джунглях, а в городе с населением в 120 тыс. человек. «И вынуждены пить грязную воду! И за эту воду жители города Первоуральска платят деньги как за питьевую воду», — возмутился мужчина и показал фото с наполненной ванной.
Смирнов напомнил комментатору, что цена водопроводной воды в Первоуральске составляет «около 3 копеек за литр» и предложил сравнить её со стоимостью питьевой водой в магазине. «Качество напрямую зависит от стоимости. Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — добавил министр.
Его оппонент не был удовлетворен ответом и написал, что ситуация с грязной водой и пересохшим источником воды длится уже месяц, а также предложил очистить пруд от ила. Новых комментариев Смирнов не оставил.
25 сентября Свердловское отделение Российского экологического общества поделилось лабораторным заключением о качестве воды в Первоуральске. Оказалось, что показатели запаха превышают норму в 2 раза, показатели мутности — в семь раз. Содержание марганца и железа в воде также выше нормы. Специалисты рекомендовали не использовать такую воду в пищевых целях.
Тогда же мэр города рассказал, что водопроводная вода временно поменяла цвет из‑за проведения ремонтных работ, её качество должно было улучшиться после завершения всех работ.