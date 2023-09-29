Российскую бегунью Елену Коробкину дисквалифицировали за допинг

Российскую легкоатлетку, чемпионку Европы в беге на длинные дистанции Елену Коробкину отстранили от соревнований на четыре года за допинг. Об этом сообщило РИА «Новости».
Спортсменку уличили в нарушении антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций 2012 и 2014 годов. Дисквалификация бегуньи продлится с 27 сентября 2023 года по 26 сентября 2027 года.
Результаты Коробкиной, достигнутые между 2 июля 2013 года и 24 июля 2016 года, аннулируют. Среди них окажется и победа на чемпионате Европы 2015 года в помещении в забеге на 3000 метров.
Решение о дисквалификации и об аннулировании результатов принял Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Елене Коробкиной исполнилось 32 года в ноябре 2022 года. Спортсменка 12 раз выигрывала чемпионат России, а также еще 11 раз становилась победительницей чемпионата мира в помещении.