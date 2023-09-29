«Птицы» Альфреда Хичкока возглавили список фильмов с большим числом ошибок в минуту

Список собирался с помощью данных с сайтов IMDb и Movie Mistakes. Ошибками считалось съемочное оборудование в кадре, проблемы со звуком и другое.
Рейтинг возглавила лента Альфреда Хичкока 1963 года «Птицы». На весь фильм приходятся 552 ошибки — 4,64 на минуту.
Второе место в рейтинге занял «Волшебник страны Оз» (1939) с показателем 4,25 ошибки на минуту (434 ошибки), а третье — «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы — 3,83 в минуту (563 ошибки).
Вот как выглядит топ-10 по данным BonusFinder:
- «Птицы» — 4,64 в минуту (552 ошибки).
- «Волшебник страны Оз» — 4,25 в минуту (434 ошибки).
- «Апокалипсис сегодня» — 3,83 в минуту (563 ошибки).
- «Красавица и чудовище» — 3,55 в минуту (298 ошибок).
- «Очень страшное кино-3» — 3,11 в минуту (261 ошибка).
- «Симпсоны в кино» — 3,06 в минуту (266 ошибок).
- «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» — 2,74 в минуту (392 ошибки).
- «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — 2,74 в минуту (392 ошибки).
- «Челюсти» — 2,35 в минуту (292 ошибки).
- «Гарри Поттер и узник Азкабана» — 2,28 в минуту (324 ошибки).