World of Reel: Джейн Кэмпион снимет новый фильм в 2024 году

«Власть пса» — это история о 1920-х и двух братьях, которые владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Однако из‑за межличностных разногласий дела у них идут не вполне хорошо. В вестерне снялись Бенедикт Камбербатч, Кирстен Данст, Джесси Племонс и другие.