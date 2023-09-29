World of Reel: Джейн Кэмпион снимет новый фильм в 2024 году

Лауреатка премии «Оскар» за вестерн «Власть пса», режиссер Джейн Кэмпион закончила сценарий для своего следующего фильма и готова приступать к съемкам. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на неназванного инсайдера.
Собеседник издания говорит, что Кэмпион планирует снять новую картину в 2024 году. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Как отмечает World of Reel, если это правда, то это «большая новость» для кинематографа, поскольку Кэмпион не выпускала сольные полнометражные фильмы уже более 12 лет, не считая успешную драму «Власть пса» 2021 года.
«Власть пса» — это история о 1920-х и двух братьях, которые владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Однако из‑за межличностных разногласий дела у них идут не вполне хорошо. В вестерне снялись Бенедикт Камбербатч, Кирстен Данст, Джесси Племонс и другие.
Благодаря этому фильму Джейн Кэмпион получила премию «Оскар» в 2022 году как лучший режиссер. Кроме того, картина забрала три «Золотых глобуса» и две награды Британской киноакадемии.