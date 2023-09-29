Австралиец неожиданно вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

У Хили невероятно редкое наследственное заболевание — болезнь Брутона. При ней в организме вырабатывается недостаточное количество иммунных молекул иммуноглобулинов. Врачи говорят, что мужчина может умереть почти в любой момент из‑за незначительной инфекции.
После перенесенного бронхоэктаза у австралийца серьезные проблемы с дыханием, и ему срочно требуется трансплантация легких. Однако препараты, используемые при такой операции, могут окончательно разрушить иммунную систему Хили и привести к смерти.
Несколько месяцев назад 36-летний мужчина внезапно потерял сознание и перестал дышать. Его ввели в искусственную кому, в которой он пробыл 33 дня. Врачи сказали близким приготовиться к тому, что Кайл, вероятно, умрет. Затем они заявили, что отключат его от системы жизнеобеспечения, если пациент не ответит им в течение 48 часов.
«Каким —то чудесным образом он не просто отреагировал, он шокировал всех нас, проснувшись полностью, с открытыми глазами, вдыхая собственными легкими, а у него оставалось лишь несколько часов, прежде чем с ним бы попрощались», — сказала его близкая подруга Эрин.
Тем не менее сейчас жизнь мужчины остается в опасности, все вышеперечисленные проблемы остались, он до сих пор находится в больнице. Жена Кайла Джоди отметила, что ее муж «изо всех сил старается быть позитивным и максимально использовать время, которое у него есть, и жить полной жизнью».
Эрин запустила сбор средств, чтобы «Кайл мог жить и умереть, зная, что он помог обеспечить свою семью, прежде чем покинет нас».