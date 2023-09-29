Австралиец неожиданно вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

Тем не менее сейчас жизнь мужчины остается в опасности, все вышеперечисленные проблемы остались, он до сих пор находится в больнице. Жена Кайла Джоди отметила, что ее муж «изо всех сил старается быть позитивным и максимально использовать время, которое у него есть, и жить полной жизнью».