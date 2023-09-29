Реклама
Новости

В Петербурге открылся первый магазин Swed House — белорусский аналог IKEA

Виктория Шанина
Сегодня в 16:25

В ТЦ «Пулково III» в Петербурге открылся первый магазин Swed House, который называют белорусским аналогом шведского бренда товаров для дома IKEA. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на директора компании Мурата Шагылыджова.

Площадь первой торговой точки Swed House составила 600 квадратных метров. В его ассортимент входит мебель в скандинавском стиле, а цены планируется держать на демократичном уровне (все как в IKEA).

«У нас нет поставщиков и посредников, вся работа ведется напрямую с производителем (из Китая, Казахстана, Белоруссии), что позволяет сэкономить на логистике. В Петербурге мы уже начали работу с одним производителем, еще с двумя ведем переговоры», — пояснил Шагылыджов.

Стоит отметить, что на официальном сайте Swed House можно найти товары для дома и мебель, похожую на ту, что продавалась в ушедшей IKEA. Кроме того, у товаров есть название на шведском языке, что тоже отсылает к оригинальному бренду.

Всего компания хочет открыть в Петербурге четыре магазина. Второй, тоже площадью 600 квадратных метров, появится в ТК «Парнас Сити». Еще два — в Приморском районе и Мурино. Кроме того, Swed House хочет настроить и онлайн-продажи.

расскажите друзьям
теги
Ikea
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»