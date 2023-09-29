Площадь первой торговой точки Swed House составила 600 квадратных метров. В его ассортимент входит мебель в скандинавском стиле, а цены планируется держать на демократичном уровне (все как в IKEA).
«У нас нет поставщиков и посредников, вся работа ведется напрямую с производителем (из Китая, Казахстана, Белоруссии), что позволяет сэкономить на логистике. В Петербурге мы уже начали работу с одним производителем, еще с двумя ведем переговоры», — пояснил Шагылыджов.
Стоит отметить, что на официальном сайте Swed House можно найти товары для дома и мебель, похожую на ту, что продавалась в ушедшей IKEA. Кроме того, у товаров есть название на шведском языке, что тоже отсылает к оригинальному бренду.
Всего компания хочет открыть в Петербурге четыре магазина. Второй, тоже площадью 600 квадратных метров, появится в ТК «Парнас Сити». Еще два — в Приморском районе и Мурино. Кроме того, Swed House хочет настроить и онлайн-продажи.