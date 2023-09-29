«Ничего там не осталось»: Минстрой считает, что не все города Украины стоит восстанавливать

Министр также рассказал о дефиците финансирования восстановительных работ на присоединенных территориях. «У нас трехлетки по всем направлениям. Огромная вроде бы сумма — 4,7 трлн рублей на территорию, но на капиталку — это 300 млрд рублей в год, что немного. У нас в этом году и в прошлом 115,6 млрд рублей вложили регионы-шефы. Причем такие даже, как Тыва, у которой на свои-то программы денег нет», — пояснил он.