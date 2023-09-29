«Ничего там не осталось»: Минстрой считает, что не все города Украины стоит восстанавливать

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин допустил, что не все украинские города, присоединенные к России, стоит восстанавливать.
«Возможно, что мы в этих условиях какие‑то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — там стотысячный город, ничего там не осталось, живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — цитирует его слова ТАСС.
По мнению министра, на присоединенных территориях нельзя давать ложные обещания, которые сложно будет выполнить. «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие», — сказал он.
Министр также рассказал о дефиците финансирования восстановительных работ на присоединенных территориях. «У нас трехлетки по всем направлениям. Огромная вроде бы сумма — 4,7 трлн рублей на территорию, но на капиталку — это 300 млрд рублей в год, что немного. У нас в этом году и в прошлом 115,6 млрд рублей вложили регионы-шефы. Причем такие даже, как Тыва, у которой на свои-то программы денег нет», — пояснил он.
Файзуллин считает, что восстановительные работы не будут полностью закончены даже к 2030 году.
По данным Государственной службы статистики Украины, на начало 2021 года в городе Попасная Луганской области жили 19 672 человека. В апреле–мае 2023 года за Попасную шли ожесточенные бои, в ходе которых город был полностью разрушен. В августе 2022-го в администрации ЛНР заявляли, что Попасную, вероятно, восстанавливать не будут, поскольку «особо смысла нет».