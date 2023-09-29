Смотритель маяка в Ленобласти нашел на берегу бутылку с посланием

Оказалось, что письмо написал и бросил в море мальчик по имени Себастьян из Австрии, который путешествовал на пароме из Хельсинки в Таллин с родителями и сестрой Кэролайн. Девочка тогда тоже кинула послание за борт — его нашли в июле этого года на пляже «Липово» в Сосновом Бору.