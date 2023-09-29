Смотритель маяка в Ленобласти нашел на берегу бутылку с посланием

Смотритель маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе нашел на берегу бутылку с посланием. Об этом он рассказал в группе маяка во «ВКонтакте».
Смотритель Дмитрий Архипов совершил находку, когда обходил каменистые берега острова после шторма. Вскрыв послание, он обнаружил текст на английском языке.
Оказалось, что письмо написал и бросил в море мальчик по имени Себастьян из Австрии, который путешествовал на пароме из Хельсинки в Таллин с родителями и сестрой Кэролайн. Девочка тогда тоже кинула послание за борт — его нашли в июле этого года на пляже «Липово» в Сосновом Бору.
В своем письме Себастьян рассказывает, как любит играть в машинки и бегать по лужайке. Он, как и сестра, передал в письме привет нашедшему и приложил рисунок.
Дмитрий решил ответить Себастьяну и написал сообщение на сайте австрийского городка, где живет мальчик. Сотрудники администрации передали маме Себастьяна, что послание нашло своего адресата.
В ответ женщина прислала смотрителю маяка благодарности и фотографии счастливых детей. Дмитрий пообещал с первым кораблем добраться до почты и отправить в Австрию открытку с маяком. «На память о том, что у моря, надежды и дружбы нет никаких границ», — закончил свою историю смотритель.