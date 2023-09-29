Лигалайза не пустили в самолет польской авиакомпании из‑за российского паспорта

Лигалайза и других пассажиров с российскими паспортами не пустили на борт польской авиакомпании Lot из Астаны (Казахстан). Об этом рэпер написал в своем инстаграме*.
Музыкант собирался в черногорскую Будву, где у него был запланирован концерт. Его перенесут на ближайшее время, все билеты останутся действительными. Также артист не сможет выступить на форуме «СловоНово».
Лигалайз отметил, что не испытывает негатива из‑за решения авиаперевозчика. «Не считаю это померными „страданиями“ по сравнению с настоящими страданиями украинцев», — написал он.
Лигалайз осудил военную операцию на Украине и уехал из России. В конце июня он выпустил трек «Мир! Вашему! Дому!» и клип на него. В ролике показаны кадры российской спецоперации, задержания и избиения протестующих в России, а политики и пропагандисты превращаются в зомби и чудовищ.
В августе из‑за этого клипа московская прокуратура начала проверку Лигалайза на дискредитацию армии. ТАСС сообщает, что проверить рэпера попросил Генпрокуратуру активист Виталий Бородин. По его мнению, в интервью журналисту Юрию Дудю** Лигалайз осудил «политику властей в отношении СВО», открыто назвал спецоперацию войной, а также сравнил Россию с Германией времен становления Третьего рейха.
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