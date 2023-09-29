Лигалайза не пустили в самолет польской авиакомпании из‑за российского паспорта

Лигалайз осудил военную операцию на Украине и уехал из России. В конце июня он выпустил трек «Мир! Вашему! Дому!» и клип на него. В ролике показаны кадры российской спецоперации, задержания и избиения протестующих в России, а политики и пропагандисты превращаются в зомби и чудовищ.