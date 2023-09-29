Грозный выбрали культурной столицей 2025 года без конкурса

В Москве прошел финал конкурса на звание культурной столицы России 2024 года, он был показан в прямом эфире в паблике соревнования. Победителем стал Нижний Новгород.
В момент подведения итогов к микрофону подошел председатель оргкомитета и депутат Госдумы Николай Новичков, чтобы объявить Грозный культурной столицей 2025 года. Хотя голосования на следующий год не проводилось.
«Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее», — сказал председатель оргкомитета.
«Это очень мудро, потому что регионы и города будут готовиться с точки зрения событий и финансирования. У нас вымпел и диплом один, а победителей два, поэтому мы приняли решение, что будем их вручать в день начала празднования, начала столичности каждого из городов», — добавил он
Вышедший на сцену мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров поблагодарил организаторов и участников конкурса. «Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что без культуры нет нации, поэтому 2024-й, 2025-й, все предыдущие и прошедшие годы были для нас годами культуры», — отметил чиновник.
В конкурсе «Культурная столица года-2024» участвовали Грозный, Новосибирск, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Томск, Чита и Чебоксары. Новгород получил 189 тыс. голосов, Самара — 187 тыс.
Проект голосования был запущен в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, его участники должны представить собственные культурно-образовательные проекты, а победители получают федеральное финансирование на их исполнение.