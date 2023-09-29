Грозный выбрали культурной столицей 2025 года без конкурса

«Поняли, что выход у нас может быть только один — заглянуть дальше, чем мы предполагали год назад. Поэтому мы сегодня назовем культурную столицу 2024 года и 2025 года. А в следующем году мы будем определять культурную столицу 2026 года и так далее», — сказал председатель оргкомитета.