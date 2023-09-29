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«Яндекс», VK и «Мегафон» не поддержали прямой доступ силовиков к базам персональных данных

Семён Гудошников
Сегодня в 11:38

Ассоциация больших данных (АБД), куда среди прочих входят «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «Мегафон», раскритиковала законопроект, предполагающий прямой доступ силовиков к базам персональных данных и их редактированию. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту закона, силовые структуры смогут удалять и подменять записи ряда категорий лиц, в том числе с помощью удаленного доступа к базам.

По мнению АБД, принятие инициативы нарушит целостность информационных систем и создаст риски передачи сведений третьим лицам. Последнее, в свою очередь, может привести к административному и уголовному преследованию лиц, которые отвечают за базы, из‑за несоответствия с другими законами о защите данных.

Ассоциация просит исключить положения об удаленном доступе для силовиков к базам данных или оставить его лишь для государственных и муниципальных информационных систем. Получение или редактирование данных должно происходить не напрямую, а через официальные запросы, уверены в АБД.

При этом в Ассоциации согласны с общей концепцией законопроекта и признают «значимость достижения целей проектируемого регулирования».

Законопроект об особом порядке работы с персональными данными ряда категорий лиц внесен в Госдуму в начале августа. Инициативу собираются рассмотреть в нижней палате парламента в ноябре.

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