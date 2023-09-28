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Таунхаус Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» продали за 26,5 миллиона долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:15

Таунхаус Миранды Пристли, героини Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит Prada», продали за 26,6 млн долларов. Об этом сообщил Mansions Global.

Дом на Манхэттене с семью спальнями выставили на продажу в мае. Его изначальная цена составляла 27,5 млн долларов. Кто стал новым владельцем таунхауса, не раскрывается.

Известно, что он подыскивал таунхаус в этом районе Нью-Йорка на протяжение последний полутора лет. По словам продавцов недвижимости, дом из «Дьявола носит Prada» подошел покупателю, «как перчатка».

Здание находится, как отметили агенты, в превосходном состоянии. Оно построено примерно из известняка и мрамора в 1907 году и получило обновление в 2005 году.

На верхнем этаже таунхауса обустроена баскетбольная площадка. Входная галерея украшена мраморным камином. Дом имеет несколько открытых пространств, включая террасу с джакузи.

Ранее здание принадлежало Крэйгу Эффрону, основателю хедж-фонда Scoggin Capital Management, и его жене Кэрин. В 2003 году супруги заплатили за таунхаус 8,8 млн долларов.

Некоторое время спустя, в 2006 году дом появился на киноэкране. В нем, согласно сюжету «Дьявола носит Prada», жила главный редактор модного журнала «Runway» Миранда Пристли, чей образ был вдохновлен главредом Vogue Анной Винтур.

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Миранда ПристлиМерил СтрипАнна Винтур
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