Таунхаус Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» продали за 26,5 миллиона долларов

Таунхаус Миранды Пристли, героини Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит Prada», продали за 26,6 млн долларов. Об этом сообщил Mansions Global.
Дом на Манхэттене с семью спальнями выставили на продажу в мае. Его изначальная цена составляла 27,5 млн долларов. Кто стал новым владельцем таунхауса, не раскрывается.
Известно, что он подыскивал таунхаус в этом районе Нью-Йорка на протяжение последний полутора лет. По словам продавцов недвижимости, дом из «Дьявола носит Prada» подошел покупателю, «как перчатка».
Здание находится, как отметили агенты, в превосходном состоянии. Оно построено примерно из известняка и мрамора в 1907 году и получило обновление в 2005 году.
На верхнем этаже таунхауса обустроена баскетбольная площадка. Входная галерея украшена мраморным камином. Дом имеет несколько открытых пространств, включая террасу с джакузи.
Ранее здание принадлежало Крэйгу Эффрону, основателю хедж-фонда Scoggin Capital Management, и его жене Кэрин. В 2003 году супруги заплатили за таунхаус 8,8 млн долларов.
Некоторое время спустя, в 2006 году дом появился на киноэкране. В нем, согласно сюжету «Дьявола носит Prada», жила главный редактор модного журнала «Runway» Миранда Пристли, чей образ был вдохновлен главредом Vogue Анной Винтур.