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Россиянин застрял в минском аэропорту на два месяца. Он ждал пенсии, чтобы купить билет до Стамбула

Виктория Шанина
Вчера в 23:09

Россиянин по имени Юрий уже больше двух месяцев живет в аэропорту белорусского Минска. У него не хватает денег на билет до Турции, пишет Tourdom.

Все началось с того, что 50-летний Юрий прилетел в Беларусь из московского аэропорта Шереметьево. Дальше он собирался вылететь в Стамбул, но его багаж оказался тяжелее дозволенного, а денег на оплату перевеса не было.

Сам мужчина говорит, что просто ждет перевода пенсии на карту, чтобы он смог купить новый билет на рейс в Стамбул. Однако эту цель он, кажется, так и не выполнил.

На протяжении этих двух месяцев сотрудники аэропорта и местной церковной лавки помогают мужчине — покупают еду и предоставляют ночлег. Они описывают Юрия как спокойного и вежливого, но немного странного человека.

Сотрудники минского отдела внутренних дел неоднократно проверяли Юрия и его документы — с ними был полный порядок. Что касается его пребывания в Беларуси, 90-дневный безвизовый период еще не закончился, так что в стране он находится легально.

Сотрудники МВД разыскали родственников неудавшегося путешественника. По их словам, это не первый случай, когда мужчина отправляется в отпуск и остается в аэропорту. Родные Юрия помогут ему вернуться домой.

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Аэропорт Шереметьево
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