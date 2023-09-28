Россиянин застрял в минском аэропорту на два месяца. Он ждал пенсии, чтобы купить билет до Стамбула

Россиянин по имени Юрий уже больше двух месяцев живет в аэропорту белорусского Минска. У него не хватает денег на билет до Турции, пишет Tourdom.
Все началось с того, что 50-летний Юрий прилетел в Беларусь из московского аэропорта Шереметьево. Дальше он собирался вылететь в Стамбул, но его багаж оказался тяжелее дозволенного, а денег на оплату перевеса не было.
Сам мужчина говорит, что просто ждет перевода пенсии на карту, чтобы он смог купить новый билет на рейс в Стамбул. Однако эту цель он, кажется, так и не выполнил.
На протяжении этих двух месяцев сотрудники аэропорта и местной церковной лавки помогают мужчине — покупают еду и предоставляют ночлег. Они описывают Юрия как спокойного и вежливого, но немного странного человека.
Сотрудники минского отдела внутренних дел неоднократно проверяли Юрия и его документы — с ними был полный порядок. Что касается его пребывания в Беларуси, 90-дневный безвизовый период еще не закончился, так что в стране он находится легально.
Сотрудники МВД разыскали родственников неудавшегося путешественника. По их словам, это не первый случай, когда мужчина отправляется в отпуск и остается в аэропорту. Родные Юрия помогут ему вернуться домой.