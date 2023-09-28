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В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «О всех созданиях — больших и малых»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

На ютуб-канале Masterpiece PBS опубликовали трейлер четвертого сезона сериала «О всех созданиях — больших и малых». Продолжение шоу выйдет на экраны 7 января.

Новые эпизоды продолжат историю молодого сельского ветеринара Джеймса Хэрриота и его супруги Хелен, а также наставника Зигфрида и других персонажей из книг Альфа Уайта (Джеймса Хэрриота).

Действие серий развернется весной 1940 года. В них Джеймс и Хелен зададутся вопросом, когда же наступит подходящее время для создание семьи, а Зигфрид будет пытаться позаботиться о растущем семействе.

В сериале снимаются Николас Ральф, Рэйчел Шентон, Сэмюэл Уэст и Патрик Мелроуз. Шоу выходит с 2020 года на британском телеканале Channel 5.

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Джеймс Хэрриот
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