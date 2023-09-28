В Москве хотят запустить доставку еды дронами в 2024 году

Власти Москвы рассчитывают запустить доставку еды и посылок дронами в тестовом режиме уже в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замгендиректора Центра управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ) Андрея Аникина.
«Мы начали создавать эту зону, разворачивать экспериментальную инфраструктуру, чтобы начать тестировать социальные и коммерческие сервисы с привлечением заказчиков. На текущий момент у нас есть временный диспетчерский центр, мы разворачиваем четыре взлетно-посадочные площадки», — сказал Аникин.
Полетная зона будет находиться в Зеленограде и охватит площадь 1600 гектар, на которой проживают 186 тыс. человек. Максимальная высота полета беспилотных авиасистем (БАС) составит 150 метров.
Дроны смогут перевозить посылки не тяжелее 30 килограммов. Однако на втором этапе реализации проекта планируется тестировать БАС и более тяжелого класса.
Всего ЦУГАМ проработал шесть сценариев полетов. Это могут быть доставки продуктов питания, посылок и готовой еды, мониторинг состояния вышек связи и оценка выполнения строительных работ.