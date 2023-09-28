В Москве хотят запустить доставку еды дронами в 2024 году

«Мы начали создавать эту зону, разворачивать экспериментальную инфраструктуру, чтобы начать тестировать социальные и коммерческие сервисы с привлечением заказчиков. На текущий момент у нас есть временный диспетчерский центр, мы разворачиваем четыре взлетно-посадочные площадки», — сказал Аникин.