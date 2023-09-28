Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обосновал повышение расходов на оборону «гибридной войной» и продолжающейся военной операцией. «Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду, [что мы живем в состоянии] гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов», — заявил он.