Основным приоритетом федерального бюджета на 2024 год станут расходы на армию и обороноспособность. Об этом на пленарной сессии Международного финансового форума заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
«Приоритеты бюджета изложены в структуре самой расходной части бюджета. В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы — армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы, — все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — цитирует его слова ТАСС.
Другими важными направлениями бюджета министр назвал социальные обязательства и инвестиции в высокотехнологичные отрасли.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обосновал повышение расходов на оборону «гибридной войной» и продолжающейся военной операцией. «Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию. Я имею в виду, [что мы живем в состоянии] гибридной войны, которая развязана против нас. И это требует высоких расходов», — заявил он.
Проект бюджета Минфина на 2024 год предполагает расходы на оборону в размере 10,7 трлн рублей. Это самая большая статья, которая составляет 29,3% от общих расходов. В нынешнем году на оборону из федерального бюджета планируют направить 6,4 трлн рублей (то есть на 67% меньше, чем в следующем).
Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика». На нее планируется выделить 7,71 трлн рублей, или 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля по меньшей мере с 2011 года.