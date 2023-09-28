Шер обвинили в организации похищения сына у невестки

По словам девушки, в отсутствии Оллмана ее попросили покинуть их семейный дом, принадлежавший Шер. «Я сделала это, полагая, что выплаты алиментов будут своевременными, и я смогу позволить себе жилье. Мне не разрешили забрать свои вещи из нашего основного дома и резиденции, а также не дали возможности составить опись нашего имущества», — сказала она.