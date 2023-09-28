Шер обвинили в организации похищения сына у невестки

Певицу Шер обвинили в найме людей для похищения своего 46-летнего сына Элайджи Оллмана из отеля. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опубликованные судебные документы.
Инцидент произошел 30 ноября 2022 года, когда сын певицы пытался помириться со своей женой Мари Анжелой Кинг. По словам девушки, до похищения они провели вместе 12 дней наедине, работая над своим браком.
«30 ноября 2022 года, в ночь на годовщину нашей свадьбы, четыре человека ворвались в наш гостиничный номер и вывели Элайджу. Один из мужчин сказал мне, что их наняла мать Элайджи», — заявила Кинг.
4 декабря 2022 года девушка подала заявление в полицию. «В настоящее время мне ничего не известно о благополучии и местонахождении моего мужа. Я очень обеспокоена и переживаю за него», — говорила она тогда.
Кинг также утверждала, что с августа 2022-го ей было запрещено видеться и разговаривать с Оллманом, который в настоящее время находится в лечебном учреждении (в каком именно неизвестно).
По словам девушки, в отсутствии Оллмана ее попросили покинуть их семейный дом, принадлежавший Шер. «Я сделала это, полагая, что выплаты алиментов будут своевременными, и я смогу позволить себе жилье. Мне не разрешили забрать свои вещи из нашего основного дома и резиденции, а также не дали возможности составить опись нашего имущества», — сказала она.
Оллман на протяжении долгого времени говорил о своей борьбе с наркотической зависимости. После похищения он провел время в лос-анджелесском отеле Chateau Marmont под присмотром нанятого Шер охранника.
Сотрудники регулярно подавали жалобы на его неадекватное поведение из‑за наркотического опьянения. В начале этого месяца они обнаружили тело Оллмана, лежащее лицом вниз на тротуаре, ведущем ко входу в отель. Через несколько дней после этого полиция вывезла мужчину из отеля и отправила в реабилитационный центр.