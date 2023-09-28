Репертуар российских театров сократился на четверть

Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Вадим Агеев связывает сокращение репертуара с «отъездом части режиссеров и актеров». «Театрам сегодня сложнее предлагать премьеры в том же объеме, как прежде. При этом, даже несмотря на сокращение общего числа постановок, мы наблюдаем повышенный спрос на репертуарные мероприятия осени с началом нового театрального сезона», — отмечает он.