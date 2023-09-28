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Репертуар российских театров сократился на четверть

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

В сентябре — октябре 2023 года число спектаклей в российских театрах сократилось на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «МТС Энтертейнмент», которая владеет билетным сервисом Ticketscloud, витринами Ticketland и МТС Live.

По сравнению с 2021 годом снижение менее выражено — 4%. В Москве количество мероприятий в театрах в начале осеннего сезона уменьшилось на 23% год к году и на 21% относительно 2021-го.

Цены на билеты в российских театрах выросли в среднем на 8% — до 2076 рублей, оценивают в «МТС Энтертейнмент». Согласно «Яндекс Афише», по сравнению с сентябрем — октябрем прошлого года билеты подорожали на 21,6%, до 2214 рублей.

Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Вадим Агеев связывает сокращение репертуара с «отъездом части режиссеров и актеров». «Театрам сегодня сложнее предлагать премьеры в том же объеме, как прежде. При этом, даже несмотря на сокращение общего числа постановок, мы наблюдаем повышенный спрос на репертуарные мероприятия осени с началом нового театрального сезона», — отмечает он.

Представители театра «Ленком» и Театра Наций, опрошенные РБК, отрицают, что число спектаклей сократилось с прошлого года. В Малом театре заявили, что количество представлений в новом сезоне, наоборот, увеличилось.

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