Репертуар российских театров сократился на четверть

По сравнению с 2021 годом снижение менее выражено — 4%. В Москве количество мероприятий в театрах в начале осеннего сезона уменьшилось на 23% год к году и на 21% относительно 2021-го.
Цены на билеты в российских театрах выросли в среднем на 8% — до 2076 рублей, оценивают в «МТС Энтертейнмент». Согласно «Яндекс Афише», по сравнению с сентябрем — октябрем прошлого года билеты подорожали на 21,6%, до 2214 рублей.
Директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Вадим Агеев связывает сокращение репертуара с «отъездом части режиссеров и актеров». «Театрам сегодня сложнее предлагать премьеры в том же объеме, как прежде. При этом, даже несмотря на сокращение общего числа постановок, мы наблюдаем повышенный спрос на репертуарные мероприятия осени с началом нового театрального сезона», — отмечает он.
Представители театра «Ленком» и Театра Наций, опрошенные РБК, отрицают, что число спектаклей сократилось с прошлого года. В Малом театре заявили, что количество представлений в новом сезоне, наоборот, увеличилось.