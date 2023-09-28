Глава PlayStation Джим Райан покинет пост и уйдет из Sony после 30 лет работы

Именно Райан отвечал за глобальный запуск PlayStation VR2 и PlayStation 5, продажи которой в июле 2023 года превысили 40 млн единиц. На посту руководителя он изменил игровую политику Sony. Например, в рамках «расширения за пределы консолей» компания начала запускать эксклюзивные игры на ПК. Последние полтора года Райан боролся против сделки между Microsoft и Activision Blizzard.