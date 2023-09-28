Глава PlayStation Джим Райан покинет пост и уйдет из Sony после 30 лет работы

Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан объявил о своей отставке. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Он покинет свой пост в марте 2024 года, после почти 30 лет работы в компании. По словам Райана, он принял такое решение, поскольку ему стало сложнее совмещать жизнь в Великобритании с работой в США.
«Я был рад возможности возглавить компанию, которая выпускает продукты, затрагивающие миллионы людей. Я горжусь тем, чего мы добились, начиная от выпуска отмеченных наградами игр, заканчивая невероятными техническими достижениями в PlayStation 5», — сказал он.
Кто займет пост Райана, пока неизвестно. С 1 апреля 2024 года временным главой SIE назначат президента и главного операционного директора компании Sony Group Хироки Тотоки. Он будет тесно сотрудничать с председателем совета директоров Sony Group Corporation Кенитиро Ёсидой и руководством SIE, чтобы помочь определить следующую главу PlayStation.
Джим Райан пришел в SIE в 1994 году. С тех пор он занимал ряд руководящих должностей, в том числе был президентом европейского подразделения, руководителем отдела глобальных продаж и маркетинга, заместителем президента SIE, а затем был назначен президентом и генеральным директором SIE.
Именно Райан отвечал за глобальный запуск PlayStation VR2 и PlayStation 5, продажи которой в июле 2023 года превысили 40 млн единиц. На посту руководителя он изменил игровую политику Sony. Например, в рамках «расширения за пределы консолей» компания начала запускать эксклюзивные игры на ПК. Последние полтора года Райан боролся против сделки между Microsoft и Activision Blizzard.
Многие фанаты PlayStation невзлюбили Райана. Так, в апреле 2021 года появилась петиция с призывом уволить его с поста руководителя SIE. В ней говорилось, что топ-менеджер оторван от игрового сообщества и приведет компанию к краху.
«Закрытие старейшей студии PlayStation, работавшей с 90-х годов прошлого века, выпуск эксклюзивов PlayStation на ПК, отключение цифровых магазинов на PS Vita, PlayStation 3 и PSP, в результате чего будут потеряны тысячи игр… Этот человек заботится только о деньгах и не думает о реальных поклонниках», — говорилось в петиции.