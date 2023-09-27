Космический корабль терпит крушение на неизвестной планете в тизере «Царства падальщиков»

Ролик показывает персонажей в отчаянии и смертельной опасности. Подробнее об их приключениях в неизведанных уголках галактики можно будет узнать с 19 октября — в этот день первые три эпизода сериала выйдут на Max. Остальные серии будут появляться на стрим-сервисе еженедельно вплоть до 9 ноября.