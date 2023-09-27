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Космический корабль терпит крушение на неизвестной планете в тизере «Царства падальщиков»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:42

На ютуб-канале стримингового сервиса Max опубликовали тизер научно-фантастического анимационного сериала «Царство падальщиков», анонсированного еще в 2022 году на анимационном фестивале в Анси.

Шоу расскажет о крушении межзвездного корабля на неизвестной планете и попытках экипажа выжить на ней. В ожидании спасения члены команды начинают исследовать земли, которые оказываются не столь дружелюбными, как кажутся на первый взгляд.

Трейлер мультсериала демонстрирует прекрасные пейзажи отдаленной планеты, сюрреалистичные и удивительные. «Это место — как паззл. Ничто не имеет смысла в том плане, в каком мы понимаем», — говорит о планете одна из героинь.

Восхищение героев, судя по всему, вскоре сменяется тревогой и ужасом. Они сталкиваются с опасными существами, населяющими планету, бушующей на ней стихией и неведомыми болезнями.

Ролик показывает персонажей в отчаянии и смертельной опасности. Подробнее об их приключениях в неизведанных уголках галактики можно будет узнать с 19 октября — в этот день первые три эпизода сериала выйдут на Max. Остальные серии будут появляться на стрим-сервисе еженедельно вплоть до 9 ноября.

Авторами «Царства падальщиков» выступили Чарльз Хюттнер и Джозеф Беннетт, выпустившие в 2016 году короткометражный фильм «Падальщики». Продюсерами шоу стали Крис и Шэннон Приноски, Антонио Каноббио, Бен Калина, Шон Бакелью и Джеймс Меррилл. Главным режиссером сериала стал Бенджи Брук.

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Джозеф Беннетт
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