Джоди Фостер раскрывает секреты Аляски в новом тизере «Настоящего детектива»

На ютуб-канале Max опубликовали новый тизер четвертого сезона сериала «Настоящий детектив» — он выйдет с подзаголовком «Ночная страна». Премьера свежих эпизодов шоу запланирована на 14 января.
В очередной части сериала действие развернется на Аляске. В центре сюжета окажутся две женщины-детектива, которых сыграли Джоди Фостер («Таксист», «Молчание ягнят») и Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).
Им предстоит раскрыть загадку исчезновения нескольких человек на арктической исследовательской станции. Судя по трейлеру, поладить между собой в ходе работы двум детективам будет непросто.
Тем не менее, вместе им придется изучать найденные во льдах тела, вероятно, убитых людей, а также иметь дело со вспыхнувшими после жуткой находки в городе Жннисе беспорядками.
Шоураннером, сценаристом и режиссером сезона выступила Исса Лопес. В актерский состав «Ночной страны» войдут Финн Беннетт, Фиона Шоу, Кристофер Экклстон, Изабелла Стар ЛаБлан, Джон Хоукс, Анна Ламбе, Ака Нивиана и другие.
Среди исполнительным продюсеров шоу — Барри Дженкинс, Мари Джо Винклер, Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон и Кэри Фукунага. Премьера шоу состоится на канале HBO и стриминговом сервисе Max.