Кристен Стюарт исследует мистические места в трейлере реалити-шоу «Жить ради мертвых»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер реалити-шоу «Жить ради мертвых» («Living for the Dead»), исполнительным продюсером которого выступила актриса Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер»).
Проект расскажет о пяти охотниках за привидениями, которые путешествуют по США и исследуют локации, известные как места с привидениями. В некоторые приключения с героями шоу отправится, судя по трейлеру, сама Стюарт.
Ролик представляет участников проекта: специалиста по таро Кена, «тех-гуру» Алекс, медиума Логана, исследовательницу паранормальных явлений Роз и ведьму Джуджу. Вместе они попытаются выйти на связь с призраками.
В трейлере герои собираются на спиритический сеанс, блуждают по темным коридорам, посещают загадочный мотель «Клоун» и помогают людям, которые страдают от преследующих их духов.
«Это все весело и забавно до той поры, пока кто‑нибудь не станет одержимым», — заявил в видео один из членов команды.
Эпизоды шоу появятся на стриминговом сервисе Hulu 18 октября, в преддверии Хэллоуина. Их все можно будет посмотреть в один день.