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Кристен Стюарт исследует мистические места в трейлере реалити-шоу «Жить ради мертвых»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:44

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер реалити-шоу «Жить ради мертвых» («Living for the Dead»), исполнительным продюсером которого выступила актриса Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер»).

Проект расскажет о пяти охотниках за привидениями, которые путешествуют по США и исследуют локации, известные как места с привидениями. В некоторые приключения с героями шоу отправится, судя по трейлеру, сама Стюарт.

Ролик представляет участников проекта: специалиста по таро Кена, «тех-гуру» Алекс, медиума Логана, исследовательницу паранормальных явлений Роз и ведьму Джуджу. Вместе они попытаются выйти на связь с призраками.

В трейлере герои собираются на спиритический сеанс, блуждают по темным коридорам, посещают загадочный мотель «Клоун» и помогают людям, которые страдают от преследующих их духов.

«Это все весело и забавно до той поры, пока кто‑нибудь не станет одержимым», — заявил в видео один из членов команды.

Эпизоды шоу появятся на стриминговом сервисе Hulu 18 октября, в преддверии Хэллоуина. Их все можно будет посмотреть в один день.

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