Max опубликовал трейлер новой анимационной экранизации «Пети и волка», основанной на рисунках Боно

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер новой анимационной картины «Петя и волк», поставленной по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева и основанной на иллюстрациях ирландского музыканта Боно.
В ролике показан готический черно-белый двухмерный мир, в котором главный герой пытается смириться с потерей родителей. Он в одиночку сталкивается с тьмой, а затем отправляется в приключение, чтобы поймать волка.
Мультфильм переосмысливает классическую сказку, делая ее интересной не только детсткой, но и взрослой аудитории. Аранжировку музыки к короткометражной картине создал Гэвин Фрайдей, он также ответственен за повествование.
Вместе с Фрайдеем над звуковым оформлением ленты работал Морис Сизер. Режиссерами мультфильма выступили Эллот Дир и Стивен Макнелли, а продюсером стала Адриана Пиасек-Вански.
Премьера «Пети и волка» состоится на стриминговой платформе Max 19 октября. Визуальная концепция картины продиктована одноименной книгой Боно.