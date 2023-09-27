Реклама
Новости

Max опубликовал трейлер новой анимационной экранизации «Пети и волка», основанной на рисунках Боно

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:43

На ютуб-канале Max опубликовали трейлер новой анимационной картины «Петя и волк», поставленной по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева и основанной на иллюстрациях ирландского музыканта Боно.

В ролике показан готический черно-белый двухмерный мир, в котором главный герой пытается смириться с потерей родителей. Он в одиночку сталкивается с тьмой, а затем отправляется в приключение, чтобы поймать волка.

Мультфильм переосмысливает классическую сказку, делая ее интересной не только детсткой, но и взрослой аудитории. Аранжировку музыки к короткометражной картине создал Гэвин Фрайдей, он также ответственен за повествование.

Вместе с Фрайдеем над звуковым оформлением ленты работал Морис Сизер. Режиссерами мультфильма выступили Эллот Дир и Стивен Макнелли, а продюсером стала Адриана Пиасек-Вански.

Премьера «Пети и волка» состоится на стриминговой платформе Max 19 октября. Визуальная концепция картины продиктована одноименной книгой Боно.

расскажите друзьям
люди
Сергей ПрокофьевГэвин Фрайдей
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»