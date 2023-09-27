Минспорт намерен создать «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства РФ среди атлетов

«ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд. — Прим. ред.) ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тыс., в следующем году доведет до 200 тыс. То же самое касается тренеров», — рассказал он. Это, по его мнению, поможет создать «золотую сотню».