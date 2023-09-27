Минспорт намерен создать «золотую сотню», чтобы ограничить смену гражданства РФ среди атлетов

Министерство спорта планирует сформировать «золотую сотню» спортсменов, чтобы «их не перетаскивали в другие национальные сборные». Об этом изданию «Матч ТВ» сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.
«ЦСП (Центр спортивной подготовки сборных команд. — Прим. ред.) ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тыс., в следующем году доведет до 200 тыс. То же самое касается тренеров», — рассказал он. Это, по его мнению, поможет создать «золотую сотню».
В разговоре с ТАСС переход российского спортсмена в иностранную сборную Морозов назвал потерей, потому что в него «вкладываются определенные силы и ресурсы». «Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас, и делаем для этого все возможное», — отметил замминистра.
С 2022 года спортивное гражданство сменили более 100 российских атлетов. В прошлом году атлетов из РФ отстранили от международных соревнований по большинству видов спорта.