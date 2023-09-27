Туристам в Таиланде запретят залезать на руины в парке Си-Тхеп

Такое решение было принято на фоне жалоб от местных жителей, опасающихся за сохранность руин Кхао-Кланг-Нок. После внесения руин в Список ЮНЕСКО число туристов в этих местах значительно увеличилось.
В настоящее время руководство парка разрешает туристам подниматься на вершину руин. Однако там находится множество реликвий — например, древние ступы, которые почитаются местными буддистами.
«Я считаю, что запрет сделает это древнее место более ценным. Подъем на вершину — это ерунда. Люди просто хотят сфотографировать пейзаж. Пользы от этого мало. Лучше остаться внизу и посмотреть на это древнее место, которое было объявлено объектом всемирного наследия», — сказал глава округа Вирават Ваттанавонгпхреук.
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