«Амбициозный, захватывающий фильм»: как критики встретили фильм «Создатель» о войне людей с ИИ

«Нельзя отрицать, что „Создатель“ — это новое крупное научно-фантастическое приключение. Если вы неравнодушны к таким вещам, амбициозный, захватывающий фильм Эдвардса должен вызвать опьяняющий трепет, возможно, такой же, как от просмотра „Матрицы“ или „Аватара“», — пишет Николас Барбер из Би-би-си.