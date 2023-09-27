«Амбициозный, захватывающий фильм»: как критики встретили фильм «Создатель» о войне людей с ИИ

Приключенческий триллер «Создатель» Гарета Эдвардса о пугающем будущем искусственного интеллекта набрал 65 баллов на платформе Metacritic на основе 27 рецензий. Эмбарго на публикацию отзывов на фильм спало 26 сентября.
Ни один критик не поставил негативную оценку фильму Эдвардса. Из общего числа рецензий 18 оказались положительными, а 9 — нейтральными.
Журналисты называют «Создателя» амбициозным, захватывающим фильмом, который затрагивает сразу две актуальные повестки — развитие искусственного интеллекта и склонность человечества к войнам.
Что касается актеров, критики отмечают, что Джон Дэвид Вашингтон в главной роли выглядит вполне убедительно, а юной Мадлен Юне Войлс удалось показать вполне неплохой дебют в кино.
«Нельзя отрицать, что „Создатель“ — это новое крупное научно-фантастическое приключение. Если вы неравнодушны к таким вещам, амбициозный, захватывающий фильм Эдвардса должен вызвать опьяняющий трепет, возможно, такой же, как от просмотра „Матрицы“ или „Аватара“», — пишет Николас Барбер из Би-би-си.
Фильм «Создатель» рассказывает о войне будущего, которая разворачивается между человечеством и искусственным интеллектом. Бывшему оперативному агенту Джошуа предстоит нелегкая задача — найти и уничтожить Создателя, который стоит за искусственным интеллектом и владеет таинственным оружием, способным как закончить войну, так и уничтожить людской род.
Помимо Вашингтона и Войлс в «Создателе» снялись Джемма Чан («Вечные», «Безумно богатые азиаты») и Кен Ватанабэ («Лес самоубийц», «Начало», «Мемуары гейши», «Последний самурай»).
Режиссером выступил Гарет Эдвардс. Он же написал сценарий фильма в соавторстве с Крисом Вайцем. Продюсерами картины стали Эдвардс, Кири Харт, Джим Спенсер и Арнон Милчан. В кинотеатрах лента выйдет 29 сентября.