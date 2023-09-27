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В Москве пройдет концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» от камерного оркестра Musica Viva

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:42

29 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» от столичного камерного оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина.

В этот вечер гостям представят уникальное исполнение двух знаменитых циклов: «Четыре времени года» Антонио Вивальди и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.

В своих произведениях Вивальди описывает различные сезоны, передавая их настроения и эмоции через музыку. В «Четырех временах года» каждый сезон имеет собственный характер и звуковую палитру.

«Четыре времени года в Буэнос-Айресе» — своя версия произведений Вивальди от аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. В его музыке можно услышать страсть, энергию и экспрессию.

Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно на «Афише».

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Антонио ВивальдиАлександр Рудин
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