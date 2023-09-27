В Москве пройдет концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» от камерного оркестра Musica Viva

29 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Времена года. Вивальди. Пьяццолла» от столичного камерного оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина.
В этот вечер гостям представят уникальное исполнение двух знаменитых циклов: «Четыре времени года» Антонио Вивальди и «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы.
В своих произведениях Вивальди описывает различные сезоны, передавая их настроения и эмоции через музыку. В «Четырех временах года» каждый сезон имеет собственный характер и звуковую палитру.
«Четыре времени года в Буэнос-Айресе» — своя версия произведений Вивальди от аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. В его музыке можно услышать страсть, энергию и экспрессию.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям