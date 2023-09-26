Актриса Софи Лорен обратилась к поклонникам после операции на бедре

Софи Лорен родилась 20 сентября 1934 года в Риме. С 14 лет она участвовала в конкурсах красоты, а в начале 50-х годов начала сниматься в кино. Вскоре к актрисе пришел успех — сперва в Италии, а затем и за рубежом.