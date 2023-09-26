Актриса Софи Лорен обратилась к поклонникам после операции на бедре

Итальянская актриса Софи Лорен, известная по таким кинолентам как «Черная орхидея» и «Подсолнухи», обратилась к поклонникам после операции, которую она пережила 24 сентября. Об этом сообщил Independent.
89-летняя кинозвезда передала через своего агента Андреа Джусти благодарность за беспокойство, которое аудитория Лорен выражала в связи с полученной ей травмой бедра.
«Я благодарю каждого за близость и привязанность, которые они проявляют ко мне. Мне лучше, просто нужно пройти реабилитацию и дать себе период отдыха», — сказала актриса.
В воскресенье, 24 сентября, Лорен упала в ванной комнате на своей вилле около озера Женева. Артистке потребовалась госпитализация и операция, поскольку она получила несколько серьезных переломов различных частей бедра и бедренной кости.
Софи Лорен родилась 20 сентября 1934 года в Риме. С 14 лет она участвовала в конкурсах красоты, а в начале 50-х годов начала сниматься в кино. Вскоре к актрисе пришел успех — сперва в Италии, а затем и за рубежом.
Наибольшую славу Лорен принесли фильмы Витторио де Сика, такие как «Чочара», «Всера сегодня, завтра», «Брак по-итальянски». Однако Лорен снималась и в Голливуде, на ее счету ленты «Гордость и страсть», «Графиня из Гонконга», «Поездка».