Реклама
Новости

В сети появился тизер-трейлер «Аргайла» — с котиком в главной роли!

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:35

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Аргайл» Мэттью Вона («Пипец», «Звездная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Главным героем ролика неожиданно стал серый кот.

Он появился на экране вместе с Брайс Даллас Говард («Рокетмен», «Мир Юрского периода») и Сэмом Рокуэллом («Власть», «Три билборда на границу Эббинга, Миссури»). Кота в ролике сбросили с крыши.

«Аргайл» выйдет на экраны 2 февраля. Лента расскажет о приключениях супершпиона по имени Аргайл в США, Лондоне и нескольких экзотических локациях. Фильм основан на неизданной книге Элли Конвей.

В картине появятся Генри Кавилл («Человек из стали»), Брайан Крэнстон («Драйв»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Джон Сина («Форсаж 10»), Дуа Липа («Барби»), Ариана ДеБос («Вестсайдская история») и Сэмюел Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

Мэттью Вон описывал «Аргайл» как оду боевикам 80-х годов, таких как «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие». Главного героя ленты исполнил Кавилл, поскольку он, по мнению режиссера, «рожден, чтобы сыграть Бонда».

Предполагается, что «Аргайл» заложит начало франшизы, в которой будет по меньшей мере три фильма. Судя по трейлеру, трилогия будет выдержана в необычном тоне.

расскажите друзьям
люди
Сэм РокуэллГенри КавиллБрайан КрэнстонКэтрин О'хараДжон СинаЛипа ДуаАриана ДебосМэттью Вон
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»