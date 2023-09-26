На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Аргайл» Мэттью Вона («Пипец», «Звездная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Главным героем ролика неожиданно стал серый кот.
Он появился на экране вместе с Брайс Даллас Говард («Рокетмен», «Мир Юрского периода») и Сэмом Рокуэллом («Власть», «Три билборда на границу Эббинга, Миссури»). Кота в ролике сбросили с крыши.
«Аргайл» выйдет на экраны 2 февраля. Лента расскажет о приключениях супершпиона по имени Аргайл в США, Лондоне и нескольких экзотических локациях. Фильм основан на неизданной книге Элли Конвей.
В картине появятся Генри Кавилл («Человек из стали»), Брайан Крэнстон («Драйв»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Джон Сина («Форсаж 10»), Дуа Липа («Барби»), Ариана ДеБос («Вестсайдская история») и Сэмюел Л. Джексон («Криминальное чтиво»).
Мэттью Вон описывал «Аргайл» как оду боевикам 80-х годов, таких как «Крепкий орешек» и «Смертельное оружие». Главного героя ленты исполнил Кавилл, поскольку он, по мнению режиссера, «рожден, чтобы сыграть Бонда».
Предполагается, что «Аргайл» заложит начало франшизы, в которой будет по меньшей мере три фильма. Судя по трейлеру, трилогия будет выдержана в необычном тоне.